斯里兰卡国会通过　要求3位前总统搬离国有宅邸

（法新社可伦坡10日电） 斯里兰卡国会今天表决通过，要求前总统马辛达．拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）及另外两名前领袖搬离国有宅邸。这是新上任的左派政府推行紧缩措施的一部分。

总统迪桑纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）领导的政党集体投票支持一项法案，废除1986年的法律，该法原本赋予前国家元首享有豪华宅邸和秘书服务的特权。

只有一名反对派议员投票反对，法案以三分之二多数（225席中的150票）获得通过。

司法部长纳纳亚卡拉（Harshana Nanayakkara）在国会表示：「我们废除1986年的法律，是为了节省纳税人的钱。」他说，前领袖们滥用权力，为自己分配了昂贵的国有宅邸。

反对派议员贾亚塞卡拉（Dayasiri Jayasekara）则指责政府带有恶意，针对政治对手行事。他说：「你们提出这项法案，是因为你们无法靠威胁驱逐拉贾帕克萨总统。你们现在是出于仇恨在行动。」

就在法案通过的前一天，最高法院裁决，剥夺前国家元首的相关特权并不违宪。

前总统马辛达．拉贾帕克萨今年拒绝腾退首都的一处豪宅，政府多次提出要求均置之不理。

另外两名前总统库玛拉彤嘉（Chandrika Kumaratunga）和席瑞塞纳（Maithripala Sirisena）目前则住在可伦坡（Colombo）外交使馆区的政府宅邸。两人暂未发表评论。

