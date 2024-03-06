斯里兰卡寻求暂停偿债到2028年

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（法新社可伦坡6日电） 斯里兰卡总统威克瑞米辛赫今天说，他正寻求暂停偿还外债至2028年。这个岛国两年前在前所未有的经济危机期间出现政府违约。

斯里兰卡外汇存底几乎用光，导致数个月的食品和燃料短缺以及街头抗议，迫使威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）的前任在2022年下台。

斯里兰卡随后加入国际货币基金（IMF）的纾困计画，并自当年4月政府违约以来，持续努力修复公共财政。

威克瑞米辛赫说，仍在与双边和私人债权人谈判，以重组数以十亿计美元的贷款和债券。

威克瑞米辛赫在国会对议员表示：「我们打算争取暂时减免债务，在2027年12月底之前不必偿还。」

根据中央银行数据，截至2023年9月底，斯里兰卡的外债为526.5亿美元。

为了维持国际货币基金的纾困计画，斯里兰卡必须在今年6月国际货币基金对其经济进行下一次审查之前，与外国债权人（包括双边和私人债券持有人）达成一项明确的协议。

在可伦坡与北京达成「原则性」的债务协议后，国际货币基金去年12月发放第二笔3.37亿美元的纾困贷款。

中国是斯里兰卡最大的单一双边贷款债权国，约占斯里兰卡外债总额的10%。

可伦坡和北京都没有透露这项债务协议的细节，但国际货币基金说，这足以确保斯里兰卡债务的持续性。

但国际货币基金说，希望在下次审查之前，两国之间的「原则性」协议获得确认。