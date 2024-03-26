斯里兰卡总理赴中国争取债务重组

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（法新社可伦坡26日电） 南亚岛国斯里兰卡为了能继续获得国际货币基金（IMF）提供的纾困金，总理丁尼希．古纳瓦德纳亲赴最大双边贷款债权国中国，寻求争取到至关重要的债务重组。

兼任政府发言人的斯里兰卡交通部长班杜拉．古纳瓦德纳（Bandula Gunawardana）表示，丁尼希．古纳瓦德纳（Dinesh Gunawardena）人在北京。他告诉媒体记者：「我们已来到重组外债的最后阶段，总理为了这个目的前往中国。」

斯里兰卡中央银行今天也说，斯里兰卡已接近完成其双边贷款和外币公债的债务重组。央行总裁威拉辛格（Nandalal Weerasinghe）指出，若要继续取得IMF的4年29亿美元纾困方案拨款，斯里兰卡必须在今年6月底前达成上述两种债务的重组协议。

斯里兰卡2022年4月爆发460亿美元外债违约，其后获得IMF同意援助，首批3亿3000万美元纾困金已于去年3月拨发。但IMF也已要求斯里兰卡加速与债权人协商，以确保债务可长久负担。

斯里兰卡央行今天还鉴于去年第2季以来国家经济反弹，宣布降息2码，基准放款利率由10%降至9.5%；存款利率也调降50个基点至8.5%，是4个月来首次下调。

斯里兰卡央行指出，去年下半年的经济成长使得全年经济萎缩幅度控制在2.3%，较2022年全年经济萎缩7.3%大为改善。