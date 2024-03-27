斯里兰卡总理：中国承诺助开发战略港口和机场

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（法新社可伦坡27日电） 斯里兰卡总理古纳瓦德纳今天表示，他在北京与中国国务院总理李强谈话后，中国已承诺在斯里兰卡开发战略基础设施，包括深水港赫班托达港和可伦坡国际机场。

古纳瓦德纳（Dinesh Gunawardena）说，中国将「协助」该国整顿外债。中国是斯里兰卡最大的双边债权国，整顿外债是斯国继续取得国际货币基金（IMF）29亿美元纾困金拨款的重要条件。

中国并未对协助斯国整顿外债一事公开其立场。斯里兰卡官员表示，中国不愿降低借给斯国贷款的价值，但可能延长还款年限和调整还款利率。

斯里兰卡在2022年4月爆发460亿美元外债违约，当时其外汇存底告罄，甚至没钱进口粮食、燃料和药物等必需品。其后获得IMF同意援助，首批3亿3000万美元纾困金已于去年3月拨款。

古纳瓦德纳的办公室表示，李强已承诺中国将「持续协助斯里兰卡的债务整顿程序，并助该国发展经济」。

古纳瓦德纳强调，北京已提供「协助以利开发」可伦坡国际机场（Colombo International Airport）和赫班托达港（Hambantota），但并未提供更多细节。

自从斯里兰卡宣布主权债务违约以来，日本出资扩建可伦坡机场的计画已搁置至今。

斯里兰卡在2017年将赫班托达港以11.2亿美元的价格租给中国国有企业，租期为99年，引发中国竞争对手━印度的疑虑。

印度与美国都担心，中国在斯里兰卡南端的赫班托达港立足，可能让中国海军在印度洋更具优势。