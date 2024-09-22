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斯里兰卡总统大选 马克斯主义领袖大幅领先

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（法新社可伦坡22日电） 现金拮据的斯里兰卡举行总统大选，初步结果显示马克斯主义领袖迪桑纳亚克遥遥领先。这场竞争激烈的选举，已成了针对不受欢迎的国际货币基金组织（IMF）纾困计画的公投。

昨天投票的初步结果强烈显示，55岁的迪桑纳亚克（Anura Kumara Dissanayaka）将成为这个战略位置重要岛国的首位左翼三军总司令和国家元首。

迪桑纳亚克在这次选战中，与现任总统威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）和竞争对手拉贾帕克萨（Namal Rajapaksa）较量。拉贾帕克萨阵营已于今天早上宣布败选。

官员表示，1710万选民中有约76%的人投票，最终结果预期将于今晚公布。

迪桑纳亚克在邮寄投票中表现强劲，由于邮寄投票被视为准确反映整体投票走向的指标，因此让外界更加看好他将胜选。

选务官员表示，邮寄选票计票作业已完成约1/3，迪桑纳亚克得票率来到58%。根据过去大选的纪录，邮寄选票得票率破50%的候选人最终都会赢得总统大位。

贾帕克萨的幕僚表示，迪桑纳亚克已赢得这次选举。威克瑞米辛赫的亲密盟友斯里兰卡外交部长沙布瑞（Ali Sabry）同样表示迪桑纳亚克获胜。

威克瑞米辛赫本人没有立即做出回应，但他宣布实施8小时宵禁，尽管独立选举委员会称昨天的投票是斯里兰卡选举史上最和平的一次。

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