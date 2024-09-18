斯里兰卡财政陷困境 盼中资建案带来活水

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（法新社可伦坡18日电） 斯里兰卡经济崩盘，有部分要归咎于政府向中国大量举债从事超大型基础建设。尽管如此，21日总统大选当中，仍有候选人押宝至少1起建设案能扭转这项赔钱趋势。

斯里兰卡过去多次推出被批为「白象」（white-elephant，指昂贵却无用）的建设计画，遭西方国家批评是中了中国「一带一路」的债务陷阱。

到了2022年，这个位居印度洋战略枢纽的国家遭遇史上最严重经济衰退，一度缺乏外汇进口必需品，引发一波波街头抗议行动，最后造成时任总统的拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）垮台。

斯里兰卡爆发动荡后，美国中央情报局（CIA）局长伯恩斯（Bill Burns）曾把过错归咎于政府在他所谓的中资建设案做出「愚蠢赌注」。

这当中包括盖一座没有飞机的国际机场、一个没有船只的海港、一间空荡荡的会议中心，以及一个广播电台避之不及的1.13亿美元（约新台币36亿元）、350公尺高通讯台。

在无力还债下，斯里兰卡2017年时以11.2亿美元价格将赫班托达港（Hambantota Port）租赁给中国99年。

可伦坡当局后来虽自国际货币基金（IMF）取得29亿美元（约新台币934亿元）纾困方案，然而，这个月21日的大选无论谁当选，都必须面临着斯国460亿美元外债违约所积欠的钜额贷款和利息。

而目前民调声望最高的3位候选人：现任总统威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）、反对派领袖普瑞马达沙（Sajith Premadasa）以及马克斯主义领袖迪萨纳亚卡（Anura Kumara Dissanayaka），都在指望中资地产「港都」（Port City）开发案能吸引斯国急需的海外投资人青睐。

这项开发工程是2014年公布的，由中国港湾工程（CHEC）砸14亿美元，投资可伦波港（Colombo harbour）旁一块269公顷的土地。

它被标榜为「南亚门户」，是一个有着长达40年免税期的经济特区。

就目前来说，它大致空无一人。

批评人士注意到，目前迁往特区的企业要不是现有的斯国企业，就是已在营运的外国企业。

地缘政治风险分析公司Tresync的福尔坎（Imran Furkan）说：「这些企业进驻港都的理由是什么？答案很简单而且只有一个，因为他们获得了非常优渥的25至40年免税期。」

福尔坎点出，印度过去一直认为紧邻的斯里兰卡落在它影响势力范围之内，但「港都」开发案有加剧中国和印度两国战略竞争的疑虑。

福尔坎表示，已在国内免税区捞到好处的印度企业，或许不会愿意与有着中国国营企业背景的房东打交道。

他警告说：「这毫无经济或战略意义。」