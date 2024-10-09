新书：川普曾偷送COVID检测仪给蒲亭 卸任后仍有往来

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（法新社华盛顿8日电） 揭发水门案的知名记者伍德华在新书说，川普任总统期间曾秘密将COVID-19检测仪寄给俄罗斯总统蒲亭，即便疫情期间美国自己医疗资源短缺。

根据「华盛顿邮报」（The Washington Post）今天刊出的节录，由伍德华（Bob Woodward）担任副编辑的新书「战争」（War，暂译）写道，2020年COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情最紧绷之际，川普（Donald Trump）送了一堆检测仪给蒲亭（Vladimir Putin）。

新书指出，蒲亭收下了，但也寻求避免川普陷入政治漩涡，敦促川普不可将送出医疗用具这件事透露出去，他跟川普说：「我不希望你跟任何人说，因为大家恼怒的对象会是你，不是我。」

伍德华同时引述匿名川普幕僚的话说，这位共和党领袖2021年离开白宫之后，与蒲亭通话次数或许多达7次，即使美国不仅试着协助乌克兰抵抗俄国入侵，与俄国的双边关系也日益恶化。

华邮引述伍德华说法指出，2024年初某个时间点，川普曾因希望与蒲亭这位前苏联情报机构「国家安全委员会」（KGB）特务通话，而将幕僚从他佛州海湖俱乐部（Mar-a-Lago）寓所的办公室支开。

「战争」一书将于10月15日上架，距离美国11月5日大选仅仅3周。

川普竞选团队痛批这本书是「捏造故事」。