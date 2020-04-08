新冠病毒疫情期间，需要医院床位。 (Reuters / Michael Buholzer)

在过去的几年中许多国家削减了医院的床位，如今新冠疫情暴发，各国的医疗资源受到挑战。瑞士的情况如何？瑞士资讯swissinfo.ch进行了调查。



新冠病毒泛滥为全世界各国的医疗资源都带来了严峻的考验。目前许多国家都在竭尽全力阻止新冠病毒的蔓延，医院的负荷几近边缘。



瑞士是新冠病毒确认感染人数最多的国家之一，这里的医院压力很大。



医院床位日渐紧张

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上图显示瑞士每10万居民中的医院急症床位在过去的几年中持续减少。一方面是因为急症领域，医院的床位逐年减少，另一方面也与不断增长的人口数量有关：就算医院的床位数量不变，人均病床的数字也越来越少。



受国际趋势影响

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医院床位减少不单单是瑞士的问题，整个欧洲的医院都在削减床位。欧洲之外只有寥寥数国逆流而上，增设医院床位。其中明显的实例是韩国，该国医院中的急症床位与10年前相比明显增多。



瑞士与希腊类似

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从经合组织OECD的数字来看，瑞士目前的人均医院床位数在所有国家的对比中持中等水平，与爱沙尼亚、希腊和卢森堡情况类似。日本和韩国明显领先，这两个国家人均医院床位是其他国家的两倍。



重症病床，瑞士只居中



新冠疫情中，最关心的是重症病床的数量，这个领域的数字很难收集，而且受形势影响而不稳定。2012年一些科研人员在欧洲范围内进行过一次调查，请参阅以下图表。

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2012年的数字显示，瑞士境内重症病床的数量略低于欧洲平均水平，德国最有优势，人均重症病床的数量是瑞士的2.5倍，葡萄牙和瑞典的重症床位最少，都只有瑞士重症病床的一半。



现在的数字一定有所变化，但是基本与新冠疫情刚刚暴发时，个别国家公开的数字吻合，因此现在各国的重症床位情况应该与疫情暴发之前类似。



许多国家为应对疫情正在增设重症病床，瑞士医院从军队那里得到支持，一个瑞士工厂临时生产了900台呼吸机。



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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