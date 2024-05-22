新加坡航空班机乱流惊魂 20伤者仍在加护病房

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（法新社曼谷22日电） 新加坡航空公司一架班机昨天在高空遭遇可怕的激烈乱流后猛降，造成1人死亡104人受伤，飞机并紧急降落泰国首都曼谷。泰国的医院今天表示，仍有20名伤者在加护病房接受治疗。

新加坡航空（Singapore Airlines）SQ321班机从英国首都伦敦飞返新加坡途中，在起飞后10小时于缅甸上空1万1300公尺处遭遇「突然的极端乱流」，造成飞机数次猛烈升降。

一名乘客表示，事发时机舱内的人遭到如此用力抛掷，以至于把天花板撞出凹陷，有数十人因此头部受伤。

机舱内的照片显示一团混乱，食物、饮料瓶和行李到处散落，一个个氧气罩从天花板垂下。

这架班机载有211名乘客和18名机组员，事发后在曼谷的苏凡纳布机场（Suvarnabhumi Airport）紧急降落，医护人员将伤者用推床运上在停机坪待命的救护车。

一名乘客在返抵澳洲雪梨后接受当地媒体访问时表示：「我被抛上天花板，然后飞机向前下坠，我也跟着下坠，之后我蛮用力撞上地板，所有的早餐品项和玻璃杯也都往前飞。」

这名乘客还说：「可怜的机组员，他们正在替所有人准备早餐，所以受伤最严重。」

死者是一名73岁英国男性。曼谷的三美泰医院（Samitivej Hospital）今天表示，有85名伤者曾经或正在这家医院接受治疗，其中20人目前在加护病房，有澳洲人、英国人、香港人、马来西亚人、纽西兰人、新加坡人和菲律宾人，但医院未说明有多少位是乘客或机组员。

一架救援航班今天上午载运131名乘客和12名机组员返抵新加坡樟宜机场，松一口气的亲友在机场拥抱迎接他们，但所有人都太受惊吓而不愿接受在现场等待的媒体访问。

英籍乘客戴维斯（Andrew Davies）告诉英国广播公司（BBC），他当时害怕会发生坠机。「现在回想起来，飞机的天花板有几个巨大凹陷，显然是人们用头撞出来的；还有一瓶水卡在天花板的缝隙。」

新加坡正在派遣人员前往曼谷调查这起事故。新加坡总理黄循财除了对死者的亲友表达「最深切慰问」，他在脸书（Facebook）的发文还表示，新加坡正「与泰国当局密切合作」。

根据新航说法，这架班机的乘客当中有56名澳洲人、47名英国人和41名新加坡人。马来西亚外交部则说，住院的伤者有9名是马籍，其中1人伤势严重但情况稳定。