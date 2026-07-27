新加坡3青少年策划攻击被拘留

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（法新社新加坡27日电） 新加坡当局今天表示，已拘留3名青少年，他们分别计划以刀、枪及炸弹进行攻击。当局同时示警「青年激进化」所带来的威胁。

新加坡内部安全局（ISD）表示，这3名青少年于今年4月至6月间被拘留，他们都是透过网路「自我激进化」（self-radicalisation），接受暴力极端主义思想。

目前3人均依「内部安全法令」遭到拘留，该法令允许未经审理即进行拘留。

其中一人为14岁学生，被指计划在校内发动持刀攻击。据内部安全局指出，他受激进组织「伊斯兰国」（IS）的圣战思想吸引，被控意图对非穆斯林教师及同学下手，并直播攻击过程。

另一名被拘留者是19岁大专院校学生，他被控计划持刀袭击空军基地的军人及校内LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）学生。

最后一名犯嫌则是15岁青少年，据内部安全局表示，他正处于筹划炸弹攻击的初期阶段。

内部安全局表示：「尽管他们的案件互不相关，但3人都是被网路上的暴力极端主义思想自我激进化，且均曾着手准备在本地发动攻击。」

「这3起案件充分凸显新加坡青年激进化威胁的严重性。」

新加坡警方去年曾拘留一名18岁青少年，他涉嫌计划持自制枪枝、刀械与汽油弹攻击新加坡一座清真寺并进行直播。

新加坡政府2024年的恐怖主义威胁报告也将青年激进化列为「特别令人关切」的问题。当时安全单位所掌握到的52起「自我激进化」案件中，有13起涉及年龄20岁或以下的人员。