新总统专机传有安全疑虑 川普称将送厂1个月升级

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（法新社安德鲁联合基地19日电） 美国总统川普今天表示，卡达赠送的新空军一号总统专机需要送厂一个月，进行「全面升级」。先前有媒体报导，这架飞机在川普前往土耳其访问期间出现安全疑虑。 川普于7月1日首度搭乘这架经改装的波音（Boeing）747-8飞机，不过，他7月10日在安卡拉参加完北大西洋公约组织（NATO）会议后，却是搭乘旧款专机返程，引发各界质疑。

「纽约时报」报导，新的专机缺乏相同的安全反制措施，包括反飞弹防御系统。随后，川普政府对纽时记者发出传票。

被问到他为什么仍搭乘未配备完整防御能力的专机时，川普向媒体表示：「它具备很多功能，但据我了解，大约一个月后，他们会把它送去进行全面升级。」

他说：「所以，他们打算把飞机送过去，升级到最高配置。大约需要一个月时间。」

川普是在世界杯决赛结束后，从纽泽西搭机返回华府后受访，他并未透露这架专机如何「全面升级」的细节。

现年80岁的川普先前曾淡化新专机存有问题的说法。他最初表示，他在土耳其高峰会结束后，先行将这架专机调派至英国一处空军基地，是为了让官兵有机会参观。

川普先前曾抱怨，自1990年起作为美国总统专机的两架老旧飞机状态不佳，随后卡达王室于去年捐赠这架豪华飞机。

然而，批评人士指出，由卡达这类外国势力捐赠价值数亿美元的专机，涉及诸多道德、宪法与安全层面的疑虑。