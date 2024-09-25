新总统重新谈判空间不大 斯里兰卡恐维持IMF纾困协议

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（法新社可伦坡25日电） 分析家指出，斯里兰卡新上任的左翼总统迪桑纳亚克能与国际货币基金（IMF）重新谈判纾困协议的空间不大，只能继续实施不受欢迎的撙节措施。

55岁的迪桑纳亚克（Anura Kumara Dissanayaka）曾是斯里兰卡政坛抨击IMF最强烈的批评者，尤其是在2年前斯里兰卡空前的经济崩溃之际。

迪桑纳亚克誓言取消大幅增税、提高公职人员薪资，以及重新协商前任总统与IMF达成的纾困协议，而在最近的总统选举中取得压倒性获胜。

但在迪桑纳亚克宣誓就职2天后，他呼吁国际协助斯里兰卡重振经济，并坦承他对于经济沈�z没有神奇解方。

可伦坡经济智库Advocata的加法尔吉（Murtaza Jafferjee）告诉法新社：「IMF有特定的红线，绝对不会同意协商。」

加法尔吉指出，IMF对29亿美元纾困方案的核心条件不太可能让步，其中包括前朝政府同意的印钞票禁令、岁入与岁出目标。

迪桑纳亚克所属政党「人民解放阵线」（People’s Liberation Front）的政治局成员瑞那亚（Bimal Ratnayake）在大选翌日告诉法新社，人民解放阵线「不会毁弃」和IMF的协议，「这是一份约束性文件，但有可以重新协商的条款」。

加法尔吉指出，在承诺维持这项纾困计画下，迪桑纳亚克推动的任何调整只会是微幅的。