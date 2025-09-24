The Swiss voice in the world since 1935
罗氏制药宣布在乳腺癌三期临床试验中取得成功

罗氏制药宣布在乳腺癌临床实验中取得成功。
罗氏制药宣布在乳腺癌临床实验中取得成功。

瑞士制药巨擘罗氏药业(Roche)宣布，在三期evERA临床研究中取得了积极成果。该研究试验性运用口服选择性雌激素受体降解剂吉瑞德斯特朗(giredestrant)以及靶向治疗药物依维莫司(everolimus)联合治疗特定类型的乳腺癌。

此内容发布于
2 分钟
Keystone-SDA

与当前普遍使用的内分泌疗法(endocrine therapy，通过干预体内激素，主要是雌激素或雄激素，作用来治疗疾病的疗法)结合依维莫司的治疗方案相比，上述两种口服药物的联合治疗在保证病情不恶化的情况下，显著延长了患者的生存期。

在9月22日发布的新闻稿中，罗氏药业表示，现阶段尚无成熟数据表明，对于已接受过前期治疗的局部晚期或转移性雌激素受体阳性且HER2阴性的乳腺癌(乳腺癌里最常见的一种亚型，约占60–70%)患者，其总体生存率如何。

目前已观察到的不良副作用与两种药物单独服用时情况相当。

罗氏制药集团表示，目前正在进行不少于五项使用吉瑞德斯特朗进行联合治疗的乳腺癌临床项目。该物质通过阻止雌激素与其受体结合，从而阻断或延缓癌细胞的进展。

