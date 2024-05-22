新航班机遇乱流酿1死 泰国收治71人

afp_tickers

3 分钟

（法新社曼谷22日电） 新加坡航空公司（Singapore Airlines）一架客机昨天在空中遭遇乱流紧急迫降泰国，起初消息说至少1死30人受伤，不过泰国的医院称已收治71人。

罹难者为一名73岁英国籍男子，疑似因为心脏病发而过世。

新加坡航空的声明指出，这架波音（Boeing）777-300ER型客机昨天从伦敦希斯罗机场（Heathrow Airport）起飞前往新加坡，途中遭遇严重乱流后转降泰国曼谷，机上共有211名乘客及18位机组人员。

尽管新航表示，机上30人因此受伤，不过泰国的三美泰医院（Samitivej Hospital）表示收治了71名旅客。

根据航班追踪网站FlightRadar24的资料初步显示，这架客机在缅甸上空约1万1300公尺处，经历超过1分钟的严重乱流，期间飞机几度遽升与骤降。

新航说明，这架航班编号为SQ321的客机在缅甸的伊洛瓦底江流域上空时遇到「突然的强烈乱流」之后，班机在受控制的状况下迅速下降，并转降曼谷。

英国乘客戴维斯（Andrew Davies）告诉英国广播公司（BBC），事发时飞机「突然下坠」，而且「几乎没有任何警告」。他也说「飞机下坠期间，听到可怕的尖叫声，以及像是重击声」，而他也帮助了1名「头部有伤」且在「痛苦地尖叫」的女子。

戴维斯描述，看到许多人头部撕裂伤且耳朵流血，「我身上满是咖啡，当时的乱流相当剧烈」。

曼谷苏凡纳布机场（Suvarnabhumi Airport）主管表示，大多数受伤的旅客头部受到重击，并且证实了罹难乘客的年龄与国籍。