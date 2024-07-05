施凯尔律师出身 可望成英国新首相

afp_tickers

5 分钟

（法新社伦敦4日电） 英国国会选举出口民调显示，工党拿下多数席位，党魁施凯尔可望成为新首相。他曾是人权律师和检察官，支持者赞许他认真而仔细，批评者则认为他说不出清晰明确的国家愿景。

若出口民调结果无误，61岁的施凯尔（Keir Starmer）将成为英国近50年来年纪最长的新任首相，但距离他首次当选国会议员才不过9年。

施凯尔已婚并育有两个孩子，他的经历与多数现代政治人物截然不同：在成为国会议员之前，施凯尔有过漫长且表现杰出的职业生涯，他的观点扎根于实用主义，而非意识形态。

施凯尔在选战期间再三说「我们必须让政治回归服务」，并承诺在保守党执政14年的动荡、历经5位首相后，将「以国家为先，政党次之」。

支持者赞许施凯尔在管理方面值得信赖，认为他担任首相后，也会像以前任职司法界一样认真而仔细。

但贬抑他的人认为施凯尔是个无法激励人心的投机分子，不仅经常改变立场，也说不出清晰明确的国家愿景。

身为英格兰足球超级联赛兵工厂队（Arsenal）狂热球迷的施凯尔努力摆脱沉默无趣的形象，最近才开始习惯成为大众焦点。

支持者承认，施凯尔不像前首相强生（Boris Johnson）等人富有群众魅力，但这正是他的吸引力所在：在保守党执政多年的动荡和谋取私利后，施凯尔显得古板而令人安心。

灰发、戴着黑框眼镜的施凯尔也是工党（Labour Party）数十年来最具劳动阶级色彩的党魁。

他常对支持者说，「我父亲是制造工具的工人，母亲是护理师」，以此回击反对者批评他是自满的伦敦自由派菁英典型。

为陪伴妻子维多利亚（Victoria）和两个青春期的孩子，施凯尔矢言维持周五傍晚6时之后不工作的习惯。维多利亚在英国国民保健署（NHS）担任职业治疗师。

施凯尔生于1962年9月2日，在伦敦郊区由罹患重病的母亲和情感疏离的父亲扶养长大，有3名手足，在音乐上具有天赋，曾学过小提琴。

他在里兹大学（University of Leeds）和牛津大学（University of Oxford）学习法律后，将注意力转向左派重视的议题，为工会、反麦当劳运动人士和海外死刑犯辩护。

他曾与人权律师阿玛尔克隆尼（Amal Clooney）共事并成为朋友，还曾谈到与阿玛尔克隆尼和她的丈夫、好莱坞男星乔治克隆尼（George Clooney）共进午餐。

2003年，施凯尔开始走向体制内，令同事和友人讶异，一开始的职务是确保北爱尔兰的警察遵守人权法规。5年后，他被任命为英格兰暨威尔斯检察长。

施凯尔于2015年当选为国会议员，一年后加入工党内一群反对极左翼党魁柯宾（Jeremy Corbyn）的议员行列，想把在脱欧公投期间欠缺领导力的柯宾拉下马，但没有成功。同年稍晚，施凯尔重新加入高层团队，担任工党的脱欧事务发言人，直到取代柯宾成为党魁。

施凯尔将工党带回更符合选民心意的中间地带，肃清柯宾势力，并根除反犹主义，在策略上顺利将工党重新定位，展现他一生始终追求成功的原则。

他曾说：「如果生来没有特权，也就没有时间乱搞…不会不解决问题就逃避，也不会向那些不正视改变的组织本能投降。」