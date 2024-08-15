施压对台湾断交 帛琉总统：中国拿观光作武器

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（法新社威灵顿15日电） 帛琉总统惠恕仁指控中国「拿观光作为武器」，试图让帛琉与台湾断交。西太平洋岛国帛琉是台湾的12个邦交国之一。

索罗门群岛、吉里巴斯和诺鲁等国近年来相继外交转向，弃台湾而与中国建交。惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）指出，中国施压帛琉跟进。

他昨天告诉记者：「我们跟台湾有邦交…中国公开告诉我们，那是不合法的，我们不应该承认台湾。」

惠恕仁于纽西兰外交部长皮特斯（Winston Peters）正式访问期间表示，中国已告知帛琉，「天空才是极限，我们可以提供你们所需的一切」。

惠恕仁说道：「我们需要经济发展，但同时，我们看重价值观，我们拥有伙伴关系，我们珍惜跟台湾的邦交。我们愿意成为中国的朋友，但不是拿对台邦交作为代价。」

他接着指控中国「拿观光作为武器」，想要影响游客人数。

根据国际货币基金（IMF）数据，帛琉的国内生产毛额（GDP）约半数来自旅游业。

惠恕仁指出：「不久前，中国有新闻报导说帛琉不安全、不应该前往。」

惠恕仁还提到，就在他5月出席台湾总统赖清德就职典礼之前，帛琉无法参加中国澳门举行的亚太旅行协会（Pacific Asia Travel Association）会议。他说：「这就是我们面临的现实。」

惠恕仁不只一次宣称北京干涉内政，他曾于6月指控中国对帛琉进行重大网路攻击，并说经数据分析显示，当时的勒索软体很可能在俄罗斯研发，从马来西亚发出，「看起来跟中国有关联」。