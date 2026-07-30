苏黎世机场建设始于80年前

苏黎世机场选址在一处原军事训练基地，首要任务是清除区域内尚未引爆的弹药。 Keystone-SDA

80年前，为了开辟苏黎世机场的第一条跑道，成片的森林和沼泽地被清理。如今，每天在这座国际机场起降的航班达750余架次。

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Deutsch de Baubeginn der Landebahn des Zürcher Flughafens vor 80 Jahren 原版 更多阅览 Baubeginn der Landebahn des Zürcher Flughafens vor 80 Jahren

当年，工程师和建筑师组成的团队决定，将苏黎世以北克洛滕-比拉赫(Kloten-Bülach)军事训练基地那片部分被林地覆盖的沼泽地作为新建民用机场的选址地。

1943年，瑞士联邦国防、民防和体育部(Federal Military Department)决定为了“更大的国家利益”放弃该军事训练区。两年后，国防部以约1000万瑞郎(约合人民币8’424万元)的价格，将该地块的655公顷土地售予苏黎世州政府。经历数次项目修订后，苏黎世州政府最终批准了3’680万瑞郎(约合人民币3.1亿元)的建设贷款。

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1946年，挖掘机驶入沼泽地，工程正式启动。数米厚的高位泥炭层(一种长期积累植物残体形成泥炭的湿地)被清除，随后利用附近霍尔贝格山(Holberg)开挖出的土石方对这片区域进行了回填。此外，还必须对这片原军事训练区进行排雷作业，共发现未爆炸弹药157件。建设成本也因此大幅上升，预算从之前预估的5’950万瑞郎(约合人民币5亿元)膨胀至1.06亿瑞郎(约合人民币8.9亿元)。

西侧跑道率先完工

1948年6月14日，全长1’900米的西跑道10/28率先启用。同年晚些时候，2’600米长，配备了盲降系统，使飞机在能见度极低时也能安全着陆的盲降跑道16/34也得以竣工。目前，苏黎世机场有三条跑道。其中，跑道14/32总长3’300米。

为优化跑道系统，确保安全可靠的起降，现计划延长跑道。2024年3月，苏黎世选民以61.7%的高支持率通过了这项耗资达2.5亿瑞郎(约合人民币21亿)的扩建项目。

苏黎世机场的历史与今天 1943–1945年，规划新机场。专家认为原来的迪本多夫机场(Dübendorf Airfield)已无法满足需求，因此建议在克洛滕(Kloten)与吕姆朗(Rümlang)之间兴建新的国际机场。1945年，苏黎世州公投批准3’680万瑞郎建设贷款。 1946–1948年，正式开工建设。1948年6月14日，西跑道10/28启用；同年11月，配备盲降设备的16/34跑道投入使用，民航业务从迪本多夫迁至新机场。

1953年，新航站楼投入使用，并举行盛大的正式开幕典礼，约15万人参加庆祝活动。 1960年代，喷气时代来临。1969年迎来第一架波音747。 1974–1976年，建成B航站楼(Terminal B)，并修建第三条跑道14/32(3300米)，形成今天的三跑道布局。 1980年代，开通机场火车站，苏黎世机场成为欧洲最早实现铁路直接进入航站楼的大型机场之一。 1995–2004年，实施“Airport 2000”扩建工程，建设Dock E、Skymetro以及如今的Airside中心，机场逐渐形成现代化枢纽。 2020年代以后，持续扩建，包括更新陆侧旅客区域、建设新的Dock A木结构航站楼、优化滑行道和行李系统，并计划适度延长部分跑道，以提升运行安全和效率。

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