苏黎世机场：随身液体携带限制放宽

苏黎世机场引入新一代CT扫描仪，随身行李安检更便捷。 Keystone-SDA

从6月26日起，从苏黎世机场离港的旅客，随身行李中的液体可装在容量不超过2升的容器内携带，且无需在安检时将液体行李装入透明包装袋中单独出示。

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苏黎世机场于6月22日宣布，新规定适用于从苏黎世出发，并在配有新安检系统的主安检区接受安检的乘客。

转机旅客仍需遵守机场之前的安检规定(即：所有液体、乳液、膏状物及喷雾等必须分别装在容量不超过100毫升的容器内；容器必须统一装入一个最大容量1升、可重复密封的透明塑料袋中，每位旅客限带一个塑料袋)。

据苏黎世机场介绍，安检点新配备的CT扫描仪采用了最新技术，能对乘客的手提行李进行三维分析，精准筛查液体及电子设备。

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因此，自本周五(6月26日)起，苏黎世机场所有安检点将允许乘客将液体及电子设备留在随身行李中过安检，液体无需在透明塑料袋中另行打包。

不过，苏黎世机场提醒，保温杯等双层容器必须为空瓶方可携带，因为其结构会增加安检难度。此外，机场强调，返程时不同机场对随身携带液体的规定可能有所不同。

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