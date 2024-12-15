无人机持续现踪 川普建议击落

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（法新社纽约14日电） 不明无人机周末期间在美国东北部引发安全疑虑，纽约州长寻求联邦帮助，总统当选人川普也跳出来发表意见，建议击落。

纽约州长侯可（Kathy Hochul）今天表示，「太超过了」。她在声明中叹说，「空域的无人机活动」导致纽约州支线机场司徒华机场（Stewart Airfield）昨晚暂时关闭跑道1小时。

纽约港务当局对法新社证实司徒华机场暂时关闭的消息，说司徒华机场是「在美国联邦航空总署（FAA）报告机场目击无人机后」暂时关闭，飞航交通未受影响。

美国东岸的纽约和纽泽西州居民近几周频频通报目击大型不明无人机，在地方和联邦官员对无人机来源都没有解释的情况下，忧虑感与日俱增。

社群媒体平台充斥神秘无人机的影片，民选官员开始批评拜登政府毫无作为。

白宫国家安全会议发言人柯比（John Kirby）12日试图安抚说，「没有证据」显示这些无人机构成威胁，还说这些飞机可能是有人驾驶，包括合法营运的小型飞机或直升机。

纽泽西州共和党籍联邦众议员史密斯（Chris Smith）在内的多位议员，提出来自俄罗斯或中国等外国威胁的可能性，但没有援引证据支持此一说法。

川普昨天加入这场论辩，他在自己的社群网站「真实社群」（Truth Social）上表示，「全国各地都出现神秘无人机目击事件，这真的会在我们政府不知情的情况下发生吗？」

「我不这么认为！让公众知道，现在，否则就把它们击落！！！」