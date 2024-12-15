立足瑞士 报道世界
登录

无人机持续现踪 川普建议击落

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社纽约14日电） 不明无人机周末期间在美国东北部引发安全疑虑，纽约州长寻求联邦帮助，总统当选人川普也跳出来发表意见，建议击落。

纽约州长侯可（Kathy Hochul）今天表示，「太超过了」。她在声明中叹说，「空域的无人机活动」导致纽约州支线机场司徒华机场（Stewart Airfield）昨晚暂时关闭跑道1小时。

纽约港务当局对法新社证实司徒华机场暂时关闭的消息，说司徒华机场是「在美国联邦航空总署（FAA）报告机场目击无人机后」暂时关闭，飞航交通未受影响。

美国东岸的纽约和纽泽西州居民近几周频频通报目击大型不明无人机，在地方和联邦官员对无人机来源都没有解释的情况下，忧虑感与日俱增。

社群媒体平台充斥神秘无人机的影片，民选官员开始批评拜登政府毫无作为。

白宫国家安全会议发言人柯比（John Kirby）12日试图安抚说，「没有证据」显示这些无人机构成威胁，还说这些飞机可能是有人驾驶，包括合法营运的小型飞机或直升机。

纽泽西州共和党籍联邦众议员史密斯（Chris Smith）在内的多位议员，提出来自俄罗斯或中国等外国威胁的可能性，但没有援引证据支持此一说法。

川普昨天加入这场论辩，他在自己的社群网站「真实社群」（Truth Social）上表示，「全国各地都出现神秘无人机目击事件，这真的会在我们政府不知情的情况下发生吗？」

「我不这么认为！让公众知道，现在，否则就把它们击落！！！」

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

您是否认为虚假信息对直接民主国家来说尤其危险？

2024年是全球大选数量创纪录的一年，有目的的虚假信息在许多选举中都曾引起轩然大波。虚假信息对社会信任的负面影响不容小觑。

参与讨论
8
12 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 詹尼斯·马夫里斯

未来的瑞士中立模式是什么？

瑞士的中立性在当前的国际局势中确实面临挑战，但这并不意味着中立政策完全失效。相反，瑞士可能需要在保持中立的同时，灵活应对国际变化，以维护其国家利益和安全。

参与讨论
372
255 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 策诺·佐卡泰利

瑞士有哪些“奇葩事”？你想知道吗？

知道吗，在瑞士，养单只豚鼠宠物是违法的！“嗡嗡球”(hornuss)真的嗡嗡响吗？还有，瑞士外交官在埃及意外发现自己曾祖父的木乃伊，这个故事是真的吗？

参与讨论
12
16 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团