无人机攻击 阿联核电厂外火警

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（法新社阿布达比17日电） 阿拉伯联合大公国当局表示，阿布达比邦一座核能发电厂附近今天遭到一架无人机攻击而引发火警，所幸事件未造成伤亡，辐射等级也未受影响。

阿联国防部指出，锁定该设施的无人机为「从西部边境方向进入国境」3架其中之一。

该飞行物击中「达夫拉（Al Dhafra）地区巴拉卡核能发电厂（Barakah Nuclear Power Plant）的内围防护边界外侧的一部外部发电机」。

国防部指出，目前相关调查仍在进行中，待完成后将公布进一步消息。

阿联总统顾问加尔加希（Anwar Gargash）在谴责相关行动时，似乎指涉伊朗及其地区代理组织。

他在社群平台X上写道：「无论主犯或透过其代理人之一针对巴拉卡洁净核能厂展开针对性的恐怖攻击，都是危险的升级行为。」

他称这起事件是「违反所有国际法与规范的黑暗场景」，指控犯罪者漠视阿联平民性命。

获伊朗支持、配备无人机的武装组织活跃于伊拉克，德黑兰在叶门的盟友青年运动（Houthi）叛军也拥有战斗等级无人机。

阿联外交部声明指出，政府「以最强烈措辞谴责这起无端恐怖攻击」，强调「在任何情况下都不会容忍对安全和主权的任何威胁」。

巴拉卡核能发电厂于2020年启用，位在首都阿布达比以西200公里的沙乌地阿拉伯和卡达边境的附近。

依国营阿拉伯联合大公国核能公司（Emirates Nuclear Energy Company）2024年说法，该电厂提供全国最多达1/4电力需求。

联邦核能管理局（Federal Authority for Nuclear Regulation）证实，这起火警未影响电厂安全及关键系统运作能力，所有机组均正常运作。