无人机袭击击中巴士 俄掌控乌东地区7死11伤

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（法新社莫斯科3日电） 俄罗斯扶植的乌克兰东部顿内茨克州有关当局今天表示，1辆从俄国首都莫斯科前往克里米亚的巴士，于行经当地时遭无人机击中，造成7人死亡、11人受伤。

这起事件发生的前一天，俄罗斯甫对乌克兰多处发动大规模无人机与飞弹攻击，造成至少23人丧生。

而今天的无人机攻击事件发生在俄国掌控的乌东顿内茨克州（Donetsk），而遭波及的巴士当时正从俄国首都莫斯科（Moscow）前往2014年遭俄并吞的克里米亚（Crimea）辛费罗波（Simferopol）。

俄方任命的顿内茨克首长普希林（Denis Pushilin）在通讯软体Telegram写道，这辆巴士在叶纳基耶沃（Yenakiyevo）遇袭，初步报告显示有7名平民丧生。

他补充说：「另外有11人受到程度不一的伤势，目前都在接受必要的医疗照护。」

乌国昨天指出，俄国当天对乌发射73枚飞弹及656架无人机，瘫痪部分防空系统，重创包括首都基辅（Kyiv）、第聂伯罗（Dnipro）等城市，为近期规模最大的一次攻击行动。

而今天，俄罗斯表示，其防空部队在多地拦截了354架乌国无人机，范围包括与乌接壤的地区以及克里米亚。