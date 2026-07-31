无人机袭击埃及港口 塞西警告区域局势升温

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（法新社开罗30日电） 埃及总统塞西对区域局势升温发出警告后，埃及政府今天表示，当局正在分析地中海某一港口遭袭击后现场残留的无人机碎片。

埃及政府先前已证实，达米艾塔港（Damietta）昨天有两艘天然气船起火，其中一艘为美资所有，起因是遭到无人机袭击。这是中东战争爆发以来，埃及首度成为攻击目标。

事发后，官员态度相当谨慎，除了警告区域局势切勿「升温」，也呼吁外界勿过度「揣测」。

塞西（Abdel Fattah al-Sisi）在事发后于昨天发表首次声明，他在与西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）通电话时，警告「区域局势升温的危险」。

埃及总理马德布利（Mostafa Madbouly）表示，当局正在对这起袭击展开持续调查，「技术团队已登上船只并检查无人机残骸，安全机构目前正进行分析与研究，以确定来源」。

这起无人机袭击事件与美国和以色列对抗伊朗战争期间、袭击埃及在波斯湾及阿拉伯盟友的事件类似，目前尚无任何交战方宣称负责。

伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）今天在X平台发文表示，埃及是「这个区域重要的朋友与伙伴」，并称这起袭击事件是以色列的「假旗行动」。

伊朗在叶门的盟友「青年运动」（Houthi）则否认参与其中，并称有关他们袭击埃及的报导是「无稽之谈」。

埃及尚未指控任何一方发动攻击。马德布利在今天的记者会上表示，虽然「外界有各种揣测与观点，但国家不会依赖未经证实的揣测或推论」。

埃及外长阿布德拉提（Badr Abdelatty）今天与沙乌地阿拉伯、阿拉伯联合大公国、约旦及科威特的外长通话，期间他也呼吁「缓和局势」并透过「外交与政治途径解决」。