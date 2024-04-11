无国界记者组织代表遭香港拒绝入境

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（法新社香港10日电） 国际媒体监督机构无国界记者组织（RSF）表示，驻台北倡议专员白奥兰今天抵达香港，原本计划要旁听壹传媒黎智英案，但遭到拒绝入境。

无国界记者组织发声明表示，白奥兰（Aleksandra Bielakowska）抵达香港时被拘留并盘问6小时。白奥兰和她的随身物品被搜查3遍，之后被送上返回她居住地台北的航班。 数周前，香港颁布新的国家安全法，也就是基本法23条，针对包括境外干预在内的犯罪行为，批评者称该法将进一步侵蚀香港的自由。

这项立法还可能透过定义「境外势力」和禁止「境外干预」行为的规定，对在香港运作的外国政治团体和组织加强控制。 根据无国界记者组织，香港当局没有说明白奥兰遭驱逐出境的具体原因，仅发布「非常模糊的拘留通知」。

无国界记者组织表示，白奥兰及东亚办事处执行长艾玮昂（Cedric Alviani）打算会见记者和外交官，并监督对知名中国批评者黎智英的国家安全法罪名审判。

现已关闭的「苹果日报」创办人黎智英被控包括勾结境外势力危害国家安全的罪名，可能面临终身监禁。

无国界记者组织在声明中表示：「香港当局这一行动对无国界记者组织来说史无前例，标志着该地区本已糟糕的新闻自由气氛再次恶化。」

根据无国界记者组织发布的世界新闻自由指数（World Press Freedom Index），香港过去20年来排名从第18名暴跌至第140名。