无畏以色列接连重创 真主党仍有能力作战

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（法新社黎巴嫩首都贝鲁特22日电） 观察人士指出，以色列本周连重创黎巴嫩真主党（Hezbollah），引爆真主党人使用的无线通讯配备导致重大伤亡以及击杀真主党精锐部队的主要领导阶层，但并未彻底摧毁真主党的作战能力。

根据接近真主党的消息人士说法，以色列趁真主党精锐「拉德万部队」（Radwan）20日在贝鲁特召开指挥官会议时发动空袭，造成作战指挥官阿基尔（Ibrahim Aqil）在内等16人死亡。

以色列17日和18日接连引爆真主党人使用的呼叫器和手持无线电对讲机，黎巴嫩当局指出，这些攻击造成至少39人死亡、近3000人受伤。真主党称相关事件是以色列所为，以色列未作回应。

这一连串攻击事件，前所未见地激化以色列和真主党近1年来的隔空交火。

巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）去年10月7日越界袭击以色列并引爆加萨战争后，伊朗支持的真主党几乎每天都和以色列军队隔空交火，以公开声援哈玛斯。

一名与真主党关系密切的消息人士指出，20日遭到以军空袭的真主党会议正在讨论「在被占据领土（指以色列）的核心地区展开地面突袭的计画」，以回应日前发生的真主党人使用的无线通讯配备爆炸事件。

大西洋理事会（Atlantic Council）高级研究员、常驻贝鲁特的真主党事务专家布兰佛德（Nicholas Blanford）表示，以军本周的攻击行动势必严重打击真主党士气，也可能让真主党成员感到不安和疑神疑鬼。

然而，他在谈到真主党人的通讯装置爆炸事件时补充说道，由于真主党拥有数以万计战士，单就军事角度来看，折损数百名兵力的影响可能微不足道。

美国战略暨国际研究中心（CSIS）中东事务专家内古齐安（Aram Nerguizian）指出，真主党的武器库里仍有数以万计枚火箭弹，这证明他们自2006年与以色列大规模交战以来累积的军事实力。

不过，内古齐安指出，真主党自去年10月以来已「发射数千枚火箭弹」，且以色列已在多次攻击中摧毁了真主党储存在「黎巴嫩和叙利亚境内的数千枚火箭弹」。（译者：张茗喧/核稿：严思祺）