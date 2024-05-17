无视全球警告 以色列誓言加强拉法地面攻击

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（法新社巴勒斯坦自治区拉法16日电） 以色列今天誓言「加强」在拉法（Rafah）的地面攻击，无视全球对数十万巴勒斯坦平民在这个加萨南端城市躲避战火命运的警告。

以色列国防部长葛朗特（Yoav Gallant）指出，「更多部队将进入」拉法地区，且「将会加强行动」。

葛朗特昨天视察部队后表示：「已打击数百个目标，我们的部队正在这个地区进行调动。」

以色列最主要的盟友美国与其他大国请求以色列，不要对拉法的哈玛斯（Hamas）发动全面地面攻势。拉法是最后一个以色列地面部队尚未进攻的加萨城市。

但以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天坚称，对拉法地面攻击是摧毁哈玛斯及避免去年10月7日引发战争的突袭再次发生的以军任务「关键」部分。

许多逃离拉法的巴勒斯坦人已涌向马瓦希（Al-Mawasi）沿海地区，以色列宣布此处为「人道主义区」。卫星影像也显示，南部主要城市甘尤尼斯（Khan Yunis）附近出现一座巨大的新帐篷城。

美国一再敦促以色列采取更多行动保护平民，并为加萨制定战后计画，以避免陷入长期反叛乱行动的困境。

然而尼坦雅胡坚称，在哈玛斯被击败前，任何加萨战后计画都只是「空谈」。

有迹象显示，以色列战时内阁内部歧异扩大，葛朗特要求尼坦雅胡「宣布以色列将不在加萨走廊建立文官治理体制」。

葛朗特说：「只有巴勒斯坦实体和国际行为者联手控制加萨，建立哈玛斯统治的替代方案，『哈玛斯过后的日子』才能实现。」

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）在巴林（Bahrain）举行的阿拉伯联盟（Arab League）高峰会指出，哈玛斯「单方面决定」于去年10月7日发动突袭，「为以色列攻击加萨走廊提供更多藉口和理由」。

哈玛斯对阿巴斯的批评表达「遗憾」。

阿拉伯联盟峰会后发声明，要求「加萨立即且永久停火」。

这个拥有22个成员国的阿拉伯联盟也呼吁联合国，在两国决议落实前，在被占领的巴勒斯坦自治区部署维和部队。（译者：徐睿承/核稿：陈昱婷）