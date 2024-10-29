无视国际反对 以色列禁联合国救济机构

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（法新社耶路撒冷28日电） 尽管面临国际社会反对，以色列国会今天仍禁止联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署（UNRWA）在以色列和被占领的东耶路撒冷运作。

以色列国会以92票赞成、10票反对通过这项法案。以色列多年来强烈抨击这个联合国组织，自去年10月7日巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）发动致命攻击掀起加萨（Gaza）战争以来，这些批评有增无减。

专家表示，对这个联合国机构的禁令一旦实施，将为加萨的人道主义工作带来打击。70多年来，UNRWA为整个巴勒斯坦以及其他地方的巴勒斯坦难民提供了必要的援助和协助。

UNRWA负责人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）谴责以色列的决定，说这开创了「一个危险的先例」。

他在社群媒体X写道：「这是抹黑UNRWA的最新行动…这些法案只会加深巴勒斯坦人的痛苦。」

以色列此举也招来美国、英国、德国等国政府的谴责与批评。

这项立法令联合国和以色列的一些西方盟友感到震惊，忧心这会让加萨本就严峻的人道主义局势更加恶化。

在表决前，美国表示对这项法案「深感担忧」，并重申这个联合国机构在向加萨地区提供人道主义援助方面扮演「关键」角色。

华府本月15日警告以色列，必须在未来30天内增加运送人道物资到加萨，否则美国可能考虑暂停对以色列的部分军事援助。

英国首相施凯尔（Keir Starmer）也说，英方对此表示「严重关切」，这项立法将使「UNRWA无法为巴勒斯坦人提供重要服务，对加萨所有国际人道主义应对行动，以及在约旦河西岸（West Bank）提供基本卫生和教育服务构成危害」。（译者：刘文瑜/核稿：李佩珊）