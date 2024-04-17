无视民间示威 乔治亚外国影响力法案初步表决过关

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（法新社乔治亚首都特比利西17日电） 乔治亚国会议员今天一读通过极具争议的「外国影响力」草案。这项法案引发民间大规模示威抗议，民众担心这可能削弱乔治亚加入欧盟的希望。

法新社报导，乔治亚国会共有150席，而执政党「乔治亚之梦」（Georgian Dream）以83席的过半优势初步表决通过此案。外界抨击该法案就像俄罗斯对付「外国代理人」所使用的压制性法律，专门用来打压异己。

不仅反对党议员抵制这次投票；数以千计乔治亚民众也纷纷在15日和昨天上街抗议此法案。

根据法新社记者看到的情况，凌晨时分，乔治亚镇暴警察在国会大厦附近迷宫般的狭窄街道追逐示威者，殴打并逮捕他们，场面一片混乱。

数家当地媒体报导，警察攻击了他们旗下的记者。另一场抗议活动预计今晚登场。

一旦这项法案通过，任何从国外获得超过20%资金的独立非政府组织（NGO）和媒体皆必须注册为「追求外国势力利益的组织」。

这项措施在乔治亚当地和西方国家皆引发强烈反弹。

这项法案还须在二读及三读后交付表决，但总统很可能对此案行使否决权。

然而，由于「乔治亚之梦」掌握国会过半席次，因此可在不需反对派支持的情况下让法案进入下一阶段，甚至可以推翻总统的否决权。

与执政党素来不合的总统佐拉比契维利（Salome Zourabichvili）批评，此案「违背民意」，并谴责这是「俄罗斯破坏稳定的战略」。