日币贬值引发爆买潮 外国客扫货不手软

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（法新社东京1日电） 由于日圆贬值，涌入日本的外国游客数量创历史新高，许多人花钱毫不手软，不只大肆添购和服与刀具，更尽情享用丰盛大餐。

36岁的法国游客列李佛瑞（Katia Lelievre）在以佛教寺庙和纪念品商店而闻名的东京浅草笑着说：「我买了3双鞋，这不是我通常会做的事情。」

她告诉法新社，日本像是Converse、耐吉（Nike）和阿迪达斯（Adidas）等品牌，虽然欧洲也有，但由于汇率的原因，「真的很值得」购买。

来自义大利、31岁的史塔比（Dominique Stabile）告诉法新社：「食物真的很便宜。（我花了很多钱）尤其是在食物上。我吃遍所有想尝试的食物。」

当地商家也从中受益。一家贩售传统日本二手货的商店工作人员说：「很多人都会计算价钱，当换算成自己国家的金额时，他们会说：『哇，我也要买这个』。昨天有人一口气买了15件和服。」

一家贩售刀具商店的工作人员说：「由于日圆贬值，即使价格上涨，外国顾客仍大量购买手工刀具。」

外国观光客人数于3月首次超过300万，比2019年3月COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情重创观光业之前增加11.6%。与去年同期相比，今年头3个月人均支出激增52%。

汇率波动就是主要原因。2019年，美元兑日圆汇率为112日圆，5月1日汇率则来到158日圆，创34年来新低，4月29日一度触及160日圆。

若以日本吃一碗拉面价格约1000日圆换算，2019年约为8.90美元（新台币290元），现在则是6.30美元（新台币205元）。

在东京，要价70万日圆的高级手表或手提包，现在换算成美金售价为4430美元，较5年前的6250美元降价许多。旅客付款时出示护照，许多商店还可以再扣除10%消费税。

根据日本观光厅，人均消费最多的是澳洲人，其次是英国和西班牙旅客。