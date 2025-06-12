日方：中国战机异常接近日巡逻机 已表示关切

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（法新社东京12日电） 日本政府今天表示，已向北京当局表达严重关切，原因是中国战机上周末在太平洋上「异常接近」日本自卫队一架巡逻机。

内阁官房长官林芳正今天在记者会上表示，「如此异常的接近行为可能导致意外碰撞，因此我们已向中方，包括中国驻日本大使吴江浩，表达严重关切，并要求防止再次发生」。

他补充道：「政府将持续与中方在各层级沟通，同时尽全力巡逻并监视我国周边领空，以保卫日本的领土、领海与领空。」

防卫省昨晚宣布，中国战机本月7日与8日在太平洋公海上空，异常接近海上自卫队的巡逻机。日方的巡逻机当时正在警戒监视在附近航行的中国航空母舰山东舰，而山东舰的舰载战斗机歼15，在这段期间接近海上自卫队的P-3C巡逻机。

防卫省表示，歼15于本月7日与8日，疑似在挂弹的状况下，尾随海上自卫队的巡逻机分别约40分钟与80分钟，且在没有高度差的情况下接近到45公尺。无高度差的接近具有极高的碰撞风险。

自卫队巡逻机并未受损，自卫队员也未受伤。

其中8日则有2架歼15尾随，其中1架于海上自卫队巡逻机的前方900公尺处，在没有高度差的状况下横越。防卫省的发言人向法新社表示，以P-3C巡逻机的巡航速度，数秒内即可航行900公尺。

防卫省说明延迟几天才公布此事的原因，是因为要听取巡逻机组人员的说法、分析数据等，确认事实关系耗费了一些时间，不过事发之后，已经迅速向首相石破茂与防卫大臣中谷元报告此事。

这是自2014年以来，又发生中国军机异常接近自卫队飞机的事件。

山东舰本月7日在冲绳县宫古岛东南方约550公里处的海域航行，中国另一艘航空母舰辽宁号同一天也在太平洋航行。这是防卫省首度确认2艘中国航舰同时在太平洋活动。