日本企业大幅加薪 日银有望结束负利率

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（法新社东京15日电） 日本最大工会「连合」今天宣布，初步资料显示，日本今年「春斗」劳资谈判争取到加薪近5.3%，幅度创1991年以来新高。令外界更看好日本央行终于将放弃超宽松货币政策。

日本工会联盟「连合」（Rengo）表示，加盟的工会会员约半数已争取到月薪平均调高1万6469日圆（约新台币3497元），相当于加薪5.28%。相较之下，去年同期争取到的加薪幅度为3.8%。

连合宣布的加薪幅度受到经济学家密切关注，他们为了推敲日本中央银行日本银行是否不久后会收紧其长期采取的宽松货币政策，而从中寻觅相关迹象。

日银总裁植田和男曾表示，备受期待的日银货币政策转向会在何时出手及如何调整，春斗结果会是考量时的「一大重点」。

世界各国央行近几年为了对付通货膨胀率飙升，都已数度调高利率。但日银却不为所动，继续采取其负利率政策及其他旨在提振停滞经济的措施，导致日圆兑美元汇率狂贬。

即便如此，日银仍强调，若要其改变政策，有必要先见到一个「良性循环」，即薪资持续上升，且由需求带动的通膨率持久达到2%。

日银将于19日宣布最新利率政策决议。

法国巴黎银行（BNP Paribas）日本首席经济学家河野龙太郎表示，连合对日本加薪幅度的首批统计，「应该会大大鼓励日银在3月会议调整其政策」。