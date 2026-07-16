日本冷冻食品龙头遭网攻 格力高、藏寿司冷链物流受阻

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（法新社东京16日电） 日冷公司近期由于系统遭到网路攻击，已影响各大品牌冷冻冷藏仓库的进出货及冷冻食品出货作业，除了肯德基外，也有多家冰品、食品业者受影响。

日冷公司（Nichirei）是日本冷冻食品龙头，在本月13日宣布系统发生故障，15日表示系统故障是因遭未经授权存取所致，确认遭遇网路攻击。

受此影响，总部位于大阪的大型食品制造商「江崎格力高」（Ezaki Glico）表示，旗下部分冰品存放在日冷公司的冷冻仓库。受到网路攻击影响，「江崎格力高」存放在日冷冷冻仓库中的冰淇淋产品出货作业已出现延误。

「江崎格力高」以推出热门零食「Pocky」闻名。

根据「江崎格力高」说明，该公司旗下约有2成的冰淇淋产品存放于日冷的冷冻仓库中。公司将视日冷的修复进度，采取因应措施，包括改由其他仓库配送等，确保西日本地区供货不受影响。

日本正值酷暑、冰品需求飙升之际，「江崎格力高」拒绝透露此事件对业务造成的财务影响。

此外，总部同样位于关西的大型连锁回转寿司店「藏寿司」（Kura Sushi）也因寿司食材及冷冻食品延迟到货，导致关西部分分店出现商品缺货等状况。

报导指出，影响范围持续广大，各大连锁超市、烘焙业者，甚至是安养中心的餐厅也都受到波及。

随着餐饮业者及食品制造商食材采购延误等影响持续扩大，日冷公司正全力进行修复，并预计从17日起陆续恢复作业。

这是日本大型企业再度因网路攻击导致营运受阻的最新案例。

去年，啤酒大厂「朝日啤酒」（Asahi）遭遇勒索软体攻击，导致其业务中断数月，一度被迫改回人工方式处理订单。

总部位于俄罗斯的骇客组织Qilin曾针对此事发表声明，日媒将其解读为该组织承认对这家日本啤酒品牌Asahi Super Dry的制造商发动攻击。

热门零售品牌「无印良品」（Muji）也在其物流合作伙伴Askul遭受勒索软体攻击后，被迫暂停日本境内的线上购物服务。

日本内阁官房长官木原稔今天表示，「作为防范网路攻击的措施，各企业应备份系统资料，并让系统维持在最新状态等，落实资安措施。」