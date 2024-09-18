日本制铁收购美钢案 美大选后再决定

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（法新社华盛顿17日电） 美国官员今天表示，总统拜登政府已延长审议日本制铁公司（Nippon Steel）收购美国钢铁公司（US Steel）一案；此举实际上是将这个政治敏感议题延到11月大选后再决定。

拜登和民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）均曾表示反对这项149亿美元收购案，本月稍早有美媒报导说拜登打算阻止交易。

但美钢警告如果此案受阻，美钢可能关闭宾州工厂。宾州可能是美国大选最关键的摇摆州之一，贺锦丽将迎战共和党对手川普。川普也曾表态会阻止此案。

拜登一直在等待美国外来投资审查委员会（CFIUS）的最终决定。CFIUS主席是财政部长叶伦（Janet Yellen）。

知情人士告诉法新社，日本制铁现已要求获准重提申请。这名不具名人士说：「据我们所知CFIUS正批准这项请求。CFIUS需要更多时间了解这起交易的全面国安影响，包括对关键供应链弹性的影响，并与有关各方接触。」

美媒报导指出，日本制铁现在将又有3个月的时间可提供充分理由，使得任何相关决定都会延到11月5日大选后。

白宫坚称「没有所谓的延期」，因为CFIUS从未表示何时会公布调查结果。