日本北部发生规模6.9地震 无海啸警报

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（法新社东京25日电） 日本气象厅表示，日本东北部外海今天发生规模6.9强震，在数百公里外的东京都能感受到震动。当局并未发布海啸警报，目前也未获报有人员伤亡，各核能设施均未发现异常。

内阁官房长官木原稔表示：「目前未有资讯表明有人员伤亡，但我们将持续监控并评估灾情发展。」

日本气象厅指出，这起地震的震源深度约50公里，震央位于岩手县外海，除了海平面出现轻微变化外，预计不会造成海啸灾情。

不过，东日本旅客铁道公司（East Japan Railway）表示，地震发生后已暂停部分列车运作，包括东北新干线的高速铁路服务。此外，青森县境内的高速公路路段也关闭进行安全检查。

日本将地震震度等级分为0至7级，在这次地震中，青森县属第6级。据日本气象厅说法，在此震度等级之下，民众可能无法站稳、甚至会被震倒，未固定的家具也可能倾倒，窗户玻璃可能破裂。

青森县阶上町一名妇人告诉法新社，她家中仅有一个相框掉落；日本放送协会（NHK）的画面显示，青森县八户市的交通如常，交通号志灯也正常运作。

日本东北电力公司（Tohoku Electric Power）表示，旗下女川核电厂以及目前处于停机状态的东通核电厂均未发现异常。原子能规制委员会（Nuclear Regulation Authority）表示，东京电力公司（TEPCO）及其他公司的邻近核能设施也均无异常。

日本首相高市早苗已指示各部会、政府机关与地方当局密切合作。她在社群平台X上表示：「请震动较剧烈地区的居民持续保持警戒，留意未来可能再发生类似强度的地震。」