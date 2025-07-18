日本参院选举将登场 米价飞涨成日相压力

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（法新社东京18日电） 日本6月核心消费者物价指数（Core CPI）显示，米价是去年同期的两倍，进一步加剧首相石破茂在本月20日参议院选举所承受的压力。

根据日本总务省今天发布的核心CPI数据，日本今年5月米类较去年同期飙涨101%，4月涨幅达98.4%，3月则超过92.5%。

而石破内阁近期的支持率，降至他去年10月上任以来新低，部分原因是生活成本飙升引发民怨，尤其是米价飞涨，加上执政党自民党内部的丑闻，更让情势雪上加霜。

自民党与公明党组成的执政联盟去年10月在众议院大选后，失去过半席次，在众院成为「少数执政党」。而当时的选战，是自民党15年来面临最糟的结果。

参院选举前有民调显示，执政联盟可能也会成为少数。这种状况可能迫使石破茂上任不到一年即辞去首相职务。

另外，石破茂也面临在8月1日之前与美国达成贸易协议的压力。美国总统川普（Donald Trump）本月稍早宣布8月1日起，将向多个贸易伙伴的销美商品课徵对等关税，其中日本商品面临的税率为25%。

目前，日本对美出口的重要产品如汽车、钢铝产品，已受到重税影响。

川普希望日本企业能在美国设立更多工厂，并要求日本购买更多美国商品，特别是天然气、石油、汽车与稻米，以缩小两国之间700亿美元的贸易逆差。