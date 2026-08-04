日本发布新版防卫白皮书 认为加强军备迫在眉睫

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（法新社东京4日电） 日本防卫省今天公布最新版的「防卫白皮书」，持续将中国定位为日本「前所未有最大的战略挑战」。防卫大臣小泉进次郎表示，日本需要以「紧迫感和危机感」加强军备。

这份白皮书认为，日本周边安全环境日趋严峻，日本将持续依托美日同盟，并深化与理念相近国家的安全合作，以提升吓阻能力。

白皮书指出，中俄近年透过联合轰炸机巡航、舰艇共同航行及联合演训等方式，持续强化军事合作。自2019年起，两国持续实施联合轰炸机巡航，2025年12月，中国H-6轰炸机与俄罗斯Tu-95战略轰炸机首次飞抵日本四国外海，2026年6月再度飞往同一海域。

海上活动方面，白皮书表示，中俄舰艇联合航行范围持续扩大，2025年8月曾同时航经日本海、鄂霍次克海、西太平洋及东海，演训更首度纳入潜舰参与。2026年6月，中俄4艘军舰进入太平洋，并在日本专属经济区（EEZ）内实施实弹射击演习，之后越过第2岛链北上，经北海道外海进入日本海。

白皮书延续去年的评估，认为中国是日本面临的「前所未有、最大的战略挑战」，并指出中国持续增加国防支出，快速提升核武、飞弹、海军及空军战力，同时加强远海作战能力。

报告提到，中国航空母舰辽宁号与山东号于2025年6月首次同时进入太平洋实施舰载机起降训练，第3艘航空母舰福建号也于同年11月服役，显示中国正提升远离本土执行海空联合作战的能力。

白皮书也分析，中国近年多次在台湾周边海空域举行军事演习，认为中国军方正试图将常态化军事活动塑造成既成事实，并藉此提升实战能力。

此外，白皮书指出，俄罗斯持续与北韩深化合作，日本忧虑俄方可能以核武及飞弹技术作为北韩提供武器与兵力支援乌克兰战事的回报，认为相关发展值得高度关注。

因应区域安全局势，日本表示将持续以美日同盟为安全保障核心，深化与澳洲、印度等理念相近国家的防卫合作，并与美军共同运用长程飞弹等「反击能力」，提升吓阻与应处能力。

白皮书也提到，日本政府今年4月修订「防卫装备移转3原则」及运用方针，全面放宽具有杀伤力防卫装备出口限制，希望透过与盟友及理念相近国家共享装备、生产及维修体系，提升相互支援能力，同时强化日本防卫产业基础。

另一方面，受到俄乌战争影响，白皮书新增介绍人工智慧（AI）、无人机、太空、网路及电磁作战等「新型作战方式」，并表示政府将把相关能力建设纳入年底修订的安全保障相关3文件，作为未来国防政策的重要方向。