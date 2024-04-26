日本小镇将架网遮住富士山 不满拍照游客没规矩

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（法新社东京26日电） 由于大批外国观光客的恶劣行为引起强烈不满，日本山梨县富士河口湖町将在当地一处人气打卡点设置一道巨大的黑色屏障，阻挡游客拍摄富士山。

富士河口湖町官员今天说，最快下周开始设置这道2.5公尺高、20公尺长的网子。

这名官员告诉法新社，「很遗憾我们不得不这么做，因为有些观光客不守规矩」，例如乱扔垃圾、无视交通规则等。

继京都艺伎区居民今年禁止游客踏入私人巷弄后，这是日本针对「观光公害」（overtourism）最新的直接行动。

造访日本的外国观光客人数创下新高纪录，今年3月单月游客数首度超过300万人次。

在旅游胜地富士河口湖町，有很多角度可以拍摄日本第一高峰富士山。

但有一处地点特别受欢迎，因为雄伟的富士山正好出现在一间Lawson便利商店后方。

不愿具名的富士河口湖町官员说，基于富士山与便利商店的视觉对比，很多人在社群媒体上提到这里日本味十足，因此成为热门拍照地点。

他说，大批游客挤在便利商店旁的人行道上，多数都不是日本观光客。

由于观光客们无视交通号志和保全人员再三警告，富士河口湖町决定祭出最后手段：设置巨大屏障。

此举也是为了保护邻近一家牙科诊所不受观光客打扰。

官员说，游客有时未经同意就把车停在诊所旁，甚至还有游客为了拍摄绝顶美照，不惜爬上诊所屋顶。

官员说，富士河口湖町也不希望事情变成这样，但目前计画维持这道屏障，直到情况改善。

自各国陆续取消COVID-19（2019冠状病毒疾病）边境管制措施后，赴日旅游人数就开始激增，日本政府也努力招揽游客。但并非所有人都乐见此一发展，例如京都人就抱怨爱拍照的观光客骚扰盛装打扮的艺伎。

今年夏天开始，从最热门路线攀爬富士山的登山客将须缴交每人2000日圆（约新台币420元）费用，登山人数也有限制，以防人潮过多。

全球其他最受观光客青睐的地点也正忙于应对大量增加的游客，例如义大利威尼斯为了解决过度观光问题，昨天开始向特定日期造访的一日游观光客徵收入城费。