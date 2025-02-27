日本山林火灾疑酿1死 波及逾80栋建筑物

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（法新社东京27日电） 日本岩手县大船渡市昨天发生山林火灾且持续延烧，至少烧毁600公顷土地，波及约84栋建筑，且疑似烧死1人。

大船渡市赤崎町合足地区与三陆町绫里地区大范围区域，昨天起发生山林火灾。

岩手县大船渡警察署指出，今天在三陆町绫里的小路地区发现1具遗体，研判死因跟林火有关，正在确认死者身分与详情。大船渡市政府仍在确认是否有民众来不及逃离，以及是否有人受伤等状况。

另外，根据岩手县政府与大船渡市府估计，截至昨晚，至少84栋建筑被火灾波及。由于部分地区灾情仍待调查，之后可能会出现其他受灾案例。

大船渡市府昨天已指示合足地区与绫里地区全境的873个家户、共2114人撤离，并在小学等地成立避难所（收容中心），截至今天上午7时，共540人栖身在收容中心。

岩手县府研判撤离民众避难时间可能会拉长，昨晚决定根据灾害救助法，与中央、大船渡市府合作，着手准备提供灾民用的应急临时住宅。

岩手县府今天上午召开对策本部会议，听取灾情与相关对策报告，并考量今年山林火灾频发，宣布今天到5月底这段期间发布「山火警戒宣言」。

根据岩手县府与大船渡市府的说法，共约720名人力在现场灭火，其中包含大船渡市消防员、消防团（类似台湾的义消）、县内其他地方的消防人员约70人，以及宫城县与山形县等其他6个地区前来驰援的消防人员。

另外，4架自卫队直升机，与6架岩手县等地的防灾直升机，正在从空中灌救。