日本松绑武器出口限制 拚进军全球军火市场

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（法新社东京3日电） 日本松绑长期以来对防卫装备与技术移转的限制，寻求在全球国防产业中占有一席之地。不过要达成这项目标，分析师认为，仍需数年时间。

日本长期以来在武器出口上奉行严格的限制政策，但首相高市早苗政府上月取消相关限制，允许企业向与日本签有防卫合作协议的17个国家出口致命武器，但对交战国的销售仍原则禁止，仅在特殊情况下例外。

根据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）资料，包括三菱重工业（Mitsubishi Heavy Industries）与川崎重工（Kawasaki Heavy Industries）在内的5家日企已跻身全球百大国防公司，但过去主要依赖国内需求。

分析人士指出，日本若聚焦高科技领域，如海军推进系统、先进飞弹、感测设备与电子零件，将有助于拓展国际市场。

随着全球冲突升温，国际国防市场规模迅速扩张。SIPRI指出，2016年至2025年间市场规模大增41%，达近3兆美元。日本目前出口对象虽仅限17国，但却包括美国、德国、印度与英国等全球军费支出大国。

分析人士指出，随着科技发展与战争型态，特别是无人机的广泛应用，都使得武器市场更趋分散，日本或可因此受益。

即使在这次政策松绑之前，日本的国防产业表现已不容小觑。去年，三菱重工业获得澳洲海军11艘军舰的大单。日本目前也正与英国、义大利合作开发新一代战机，东南亚多国也传出有意采购日本二手潜舰与军舰。

不过业界普遍认为，新政策短期内对业绩影响有限。三菱电机表示，相关调整「不会立即对业务产生显着影响」；同业IHI也指出，变化不会立刻带动业务成长，但有助于营造促进国际合作的市场环境。

分析人士指出，日本仍须在产能、技术人力、供应链与交付能力等方面补强，才能提升国防产业竞争力。