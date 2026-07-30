日本熊本7.1地震 死者增至17人

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（法新社熊本县30日电） 日本熊本县规模7.1强震死亡人数增至17人。

熊本灾害应变中心最新统计显示，死亡17人、6人无生命迹象、5人伤势严重。

熊本这起规模7.1地震发生在本月28日下午4时27分，最大震度7，震源深度10公里，震后余震不断。

这起强震造成严重灾情，不仅有房屋倒塌，还引发火灾，并让数万名居民无电无水可用。

现年73岁、在八代经营温泉旅馆的松本宽三（Kanzo Matsumoto，音译）向法新社表示：「这是我有生以来遇过最强烈的地震。」