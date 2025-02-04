日本首相：考虑在让加萨伤病患在日本治疗

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（法新社东京4日电） 日本首相石破茂昨天表示，政府正考虑在日本为加萨伤病患提供医疗服务。日本目前为世界第4大经济体。

石破昨天在国会说，政府正研议在日本援助「加萨伤病患」的政策。

石破当时是在答覆一名国会议员提问，这名议员想知道2017年一项接收叙利亚难民成为学生的计画是否可作为协助加萨居民的参考。

石破说，也可提供加萨人民教育机会。加萨目前正与以色列处于脆弱的停火状态。

石破表示：「我们正考虑为加萨启动类似计画，政府将努力实现。」

国会讨论的措施与日本主要庇护政策不同；长期以来，日本主要庇护政策因核准人数过低而招致批评。

日本2023年接受了1310名寻求庇护者，在1万3823名申请者中占不到10%。

负责援助计画的外务省官员表示，在另一框架下，截至去年底，日本共接收82名来自叙利亚的学生，他们皆经联合国难民署认定为难民。

这名官员说，此计画目的在于培养叙利亚未来领袖，属于日本长期援外政策的一部分。

巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）控制的加萨卫生部表示，根据今年1月19日生效的停火协议，50名巴勒斯坦患者及其同伴，包括30名罹癌儿童，本月1日通过重新开放的拉法（Rafah）关卡，前往埃及。

加萨医院负责人说，有6000名患者准备好从加萨转移，超过1万2000人「急疗」。