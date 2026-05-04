日澳峰会聚焦能源与国防 稳定矿产摆脱中依赖

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（法新社坎培拉4日电） 日本首相高市早苗今天在澳洲展开会谈，两国正寻求因应全球石油供应紧缩的困境。 澳洲是日本煤炭与液化天然气的主要供应国，而澳洲国内约有7%柴油是从日本进口。

高市早苗与澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）举行会谈，随后共同向媒体发表声明，预计能源、关键矿物及国防将成为此次双边会议的核心议程。 澳洲外交部长黄英贤在坎培拉会谈前对记者表示：「天然气在我们所有讨论中都扮演关键角色，因为它从根本上支撑了两国共同的能源安全。我们的出口伙伴一直以来都向我们强调，供应稳定是他们的诉求。」 全球约1/5的石油供应平时经由荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）运输，但在伊朗遭到美国与以色列攻击后，伊朗对荷莫兹海峡航运实施限制，导致通行受阻。 日本政府曾表示，也希望确保关键矿物供应稳定，这些资源对半导体、电动车电池及武器系统至关重要。 澳洲积极宣传其丰富的关键矿物资源，试图削弱中国对全球稀土供应的控制。 黄英贤说：「我们希望确保在经济与全球局势剧烈动荡之际，我们能具备足够的韧性。关键矿物对我们的经济而言是不可或缺的。」 澳洲和日本也已加强国防关系，两国去年达成价值100亿澳元（新台币2276亿元）的协议，由日本向澳洲海军提供「最上级」匿踪战舰。