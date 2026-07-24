日猕猴宝宝Panchi君将庆祝1岁生日

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（法新社市川市24日电） 日本千叶县市川市动植物园的超人气日本猕猴宝宝Panchi君本月26日将迎来1岁生日，园方收到并展示出数千张全球各地粉丝寄来的贺卡。

Panchi君自小遭母猴弃养，还被部分同伴排挤，它因此紧抱宜家（IKEA）红毛猩猩玩偶寻求慰藉的模样曝光后，让它迅速窜红。

市川市动植物园2月开始在社群媒体发布影片，纪录Panchi君笨手笨脚试图融入猴群的过程，吸引许多忠实粉丝透过「#加油Panchi君」标签为它打气。

园方管理人员安永崇今天告诉法新社，Panchi君成长与健康状况良好，现在也会和其他猴子一起玩耍。

他说：「它愈来愈少依赖那个红毛猩猩玩偶，转而与其他动物互动，也和其他猴子宝宝一起玩。」

「它正逐渐在猴群中建立自己的地位。」

市川市动植物园过去每天最多只有数百名游客，如今已成为吸引数以千计国内外粉丝朝圣的热门景点。

为迎接Panchi君1岁生日，园方展示了来自全球各地约2500张生日贺卡。

美国游客艾勒斯（Sarren Eilers）今天说：「Panchi君在TikTok上超红，相关影片不断出现，它真的很可爱。我女友超爱它，我自己也是。」

同时，园方也利用Panchi君的超人气发起募款，截至7月中旬已募得5800万日圆（约新台币1146万元），用于添购新空调系统。

安永崇指出：「多亏Panchi君的人气，整个猴群与动物园的饲养环境都能获得改善。」