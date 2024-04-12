日相警告中国带来风险 愿与美共担国际责任

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（法新社华盛顿11日电） 日本首相岸田文雄今天在美国国会发表演说，他赞扬美国的全球领导力，呼吁美国人克服「自我怀疑」，还提到中国对日本和国际社会的和平稳定构成挑战。

岸田警告中国崛起带来的风险，并说日本决心更努力与盟友美国一起分担责任。

正在华府展开国是访问的岸田在美国联邦众议院和参议院联席会议中说：「我们今天在此相见，我发现一些美国人对自己在全球应扮演的角色潜藏着自我怀疑。」

他说：「美国数代以来努力建立的国际秩序，正面临新的挑战，来自那些价值观和原则与我们迥异的国家。」

岸田说，他理解「一个国家几乎以一己之力维护国际秩序是很累人的事」，但「美国的领导力不可或缺」。

他问道：「如果没有美国的支持，乌克兰的希望多久就会在莫斯科的猛攻下破灭？如果没有美国，印度太平洋地区还要面对多久的严酷现实？」

岸田说：「今天的乌克兰，或许就是明日的东亚。」似乎含蓄指涉中国向台湾和其他地方施压。

虽然岸田很谨慎地不去触碰美国国内政治议题，但值此之际，美国国会在与前总统川普志同道合的极右派共和党人施压下，正为了是否再批准向乌克兰提供数百亿美元军事援助而陷入僵局。

岸田今天也与美国总统拜登、菲律宾总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）举行3方峰会，向中国释出明确讯息。

岸田说，中国的军事举措「带来前所未见的最大安全挑战」，中国的行动「不仅对日本的和平安全，也对国际社会整体和平稳定」构成挑战。