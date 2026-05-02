日越因应中东局势 将在原油与稀土领域合作

afp_tickers

2 分钟

（法新社河内3日电） 日本首相高市早苗访问越南期间，昨天在河内与越南总理黎明兴会面。日本与越南藉这次会议同意依据中东局势，就确保原油、稀土类等重要矿物展开合作。

高市在会中表示，「将透过两国合作，让地区进一步强大与富裕，以实现并推动自由且开放的印太」。

黎明兴则表示，「把日本视为最大级的战略性伙伴以及诚实且能信赖的友人，予以重视」。

双方领袖也指定，透过经济安全保障与科学技术优先合作的领域，并交换太空、通讯、农业等相关的备忘录，而能源、重要矿物、人工智慧（AI）等内容被列入其中。

而双方也针对透过日本贸易保险（NEXI）援助越南北部的「宜山炼油厂」达成共识。这会是高市4月15日宣布总额约100亿美元的能源采购金融支援框架之下，首例支援案件。

另外，日本与越南也计画尽早实施「亚洲．净零排放共同体」（AZEC）之中有关能源的15项合作。AZEC是日本前首相岸田文雄2022年在任内倡议推动由东南亚等国参与的合作架构，希望与亚洲志同道合的国家推动脱碳化。

这场会议也同意两国官方与民间单位就强化供应链启动合作。根据美国地质调查局（USGS）2025年的数据，越南稀土蕴藏量全球排名第6。