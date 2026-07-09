日49岁女涉用针线缝合室友嘴唇遭逮 疑因起争执暴怒

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（法新社东京9日电） 6月29日在日本茨城县古河市一处住宅内，一名49岁女性涉嫌用针线缝合另一位42岁女性室友的嘴唇，并已于7月6日被警方依伤害罪嫌逮捕。

遭逮捕的是自称兼职人员的49岁女性樱井政惠。她涉嫌在6月29日，在古河市的住宅内，持针线多次缝合一位42岁女性室友的上下嘴唇。

由于受害者的嘴部从鼻子下方到下唇下方被针线多次穿刺、上下唇遭缝死，导致她从29日至30日，整整24小时都无法饮水、进食，也不能说话。

这起事件在6月30日曝光。案发住宅附近的一家店家表示，一名戴着口罩的女性在30日向该店家求助，当时她手里紧握着一张写有「救救我」字样的纸条。

店员随即打电话报警，当时受害女性由于嘴唇被缝合，处于无法言语的状态。

警方透露，由于缝线穿过受害者口腔内部，因此从外观上较难一眼察觉。而受害者是趁着樱井政惠出门的空档，才成功从该住宅逃了出来。

受害者向警方表示，「因为太害怕樱井政惠，所以没能立刻逃走」。警方也透露，受害者解释事件的起因是「因为发生了一些纠纷，嫌犯突然暴怒，随后嘴唇就被缝了起来」。

警方先前并未透露樱井政惠是否认罪。但根据最新消息，樱井政惠已否认警方的指控。