旧金山总教区支付126亿元 与500多名性侵受害者达和解

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（法新社洛杉矶29日电） 天主教旧金山总教区今天宣布，已与500多名指控遭神职人员性侵的受害者达成和解，和解金额达3.95亿美元（约新台币126亿元）。许多受害人在遭受侵害时仍是未成年人。

许多案件可追溯至数十年前，原本已超过追诉期，但加州通过一项法律，给予申诉人自2020年初至2022年底为期3年的额外窗口期，以提出相关指控。

这项和解协议仍必须获得受害者团体以及法官批准。

总教区也同意推动一项包含14项措施的改革计画，其中部分内容目的在保护儿童免受神职人员性侵。

这起和解案是近几十年来，天主教会因神职人员性侵未成年人而支付赔偿的最新案例。

根据今天公布的协议，旧金山总教区将被要求移交教会内部纪录给独立顾问，以便就已发生的性侵事件撰写报告。

代表多名受害者的律师安德森 （Jeff Anderson）表示，该报告将公布于总教区官方网站。

旧金山总主教柯迪雷欧尼（Salvatore Cordileone）在声明中表示：「我们相信这项提议为那些一生承受着受虐重担的幸存者，提供了一条获得公平补偿的途径。」

他还说：「我们对所发生的一切承担全部责任，并向所有受到伤害的人致上诚挚的歉意。」

其中一名受害人欧德里斯柯尔（Margie O’Driscoll）表示，她50多年前在天主教高中时曾遭受性侵。

她在记者会上说：「就像每位幸存者一样，我像拖沈重的脚镣铁球般，背负着这份痛苦与羞耻感走了非常、非常长的一段路。」

她接着说：「我想从今天起，感到羞耻的是另一方。」

根据协议其他内容，部分涉嫌性侵的神职人员名单将被公布，并将设立性侵通报专线，以揭发未来可能发生的滥权行为。