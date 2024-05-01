时代杂志专访：川普勾勒第2任期愿景 追求威权治国

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（法新社华盛顿30日电） 「时代杂志」刊登川普的专访内容，这位前美国总统为其第2任期勾勒威权主义的愿景，从可能下令美军大规模驱逐移民、设置拘留营，到监控怀孕以执行堕胎禁令等都有。

今年11月总统大选将与民主党籍现任总统拜登对决的共和党候选人川普也警告，他若能重返白宫，将对「内部敌人」进行镇压，但若未能胜选，也不排除发生政治暴力的可能性。

77岁的川普今天在纽约法院接受艳星封口费案的审讯。「时代杂志」（Time）今年4月初在川普的佛州宅邸进行专访和后续电访，川普在访谈中提供政策上超乎寻常的详细看法，通常他在造势大会上只会粗略描述。

当川普被问到，他是否愿意暂停部分美国宪法来对付对手时，川普回答：「对我国而言，在许多情况下，我认为内部敌人要比中国、俄罗斯和其他国家等外部敌人危险得多。」

人数创纪录的非法移民由美墨边境涌入，移民可能是2024年大选的决定性议题。川普表示，他「别无选择」，只能进行大规模驱逐。

他说，这主要会涉及美国国民兵，「但如果我认为情况失控，我会动用军队」。

「时代杂志」访问时指出美国法律禁止在美国领土上动用军队对付平民时，川普回答：「这些人不是平民，这些人在我国境内没有合法身分，这是入侵。」

他表示，在设置移民拘留营方面，他「不排除任何状况」，但相信不需要拘留营，因为他的驱逐计画将会成功。

美国的亚洲盟友，就跟欧洲盟友一样，在川普的领导下可能会孤军奋战。台湾外交部长近期曾表示，国际社会持续向乌克兰提供援助，对于吓阻中国入侵台湾至关重要。川普表示，中共领导人「必须明白，这样的事情来之不易」，但他拒绝透露是否会保卫台湾。

提到另一个热门选举话题堕胎时，川普重申立场，堕胎权应交由美国各州自行决定。

当被问到各州是否应该监控女性怀孕情况，以查明她们是否罔顾禁令堕胎时，川普回说：「我认为他们可能会这么做。」他不会承诺否决任何在全美实施堕胎禁令的尝试。

同时，川普也不排除如果他11月败选，恐有发生动乱的可能性。川普支持者为了推翻2020年总统大选川普输给拜登的选举结果，曾于2021年1月6日攻击美国国会大厦。

川普表示：「我认为我们将获得重大胜利，我不认为会有暴力情形出现。」但称「如果我们没有胜选，你知道，那就要看情况了」。

这位共和党籍前总统因美国国会大厦动乱而遭弹劾，他不排除胜选后将起诉拜登的可能性。

川普指出：「我确信拜登将为他所有犯罪行为遭到起诉，因为他犯下许多罪。」但未具体说明是那些犯罪行为。（译者：徐睿承/核稿：陈昱婷）