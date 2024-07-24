时间紧迫 民主党代表团结力挺贺锦丽对决川普

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（法新社华盛顿24日电） 美国总统拜登宣布放弃竞选连任，民主党将于8月正式提名取代拜登的总统候选人。党代表们认为需迅速做出务实抉择，正迅速集结起来支持副总统贺锦丽。

爱荷华州党代表皮特斯（Adam Peters）告诉法新社：「我们没时间考虑其他人选了。」

民主党将于8月在芝加哥召开全国代表大会，皮特斯和几乎所有准备出席的代表一样，一开始都支持提名拜登，在11月大选再次与共和党籍对手川普对决。

但随着81岁的拜登21日宣布退选，3900多名党代表也突然必须思考替代人选。

虽然他们可以自由选择属意人选，但包括拜登在内的民主党重量级人物很快就示意：贺锦丽（Kamala Harris）就是最佳人选，任何异议都有可能在此危机时刻制造更多分歧。

36岁的皮特斯认为，贺锦丽是「唯一一位能让我们团结起来的候选人」。

他坦承，对于党代表们仓促决定支持贺锦丽，确实存在担忧，但也认为，鉴于时间紧迫，最安全的选择就是支持「一个历经考验且获多数美国人支持的人」。

他说：「没有什么好办法，当我们本可讨论川普这个危险人物时，花愈多时间考虑其他候选人…就是浪费时间。」

目前已有超过半数党代表支持贺锦丽，这虽未让她成为正式候选人，但几乎可以确定她很快就会获得提名。

加州党代表萨贝利可（Kevin Sabellico）和多数人一样，希望尽快结束拜登在上月底总统大选辩论中表现欠佳之后连续数周的动荡。

他告诉法新社：「我们必须选出一位党提名人，而且要快，我们必须团结支持她，因为过去3周的内讧和媒体对我们提名人的狂热一点帮助都没有。这真的很伤。」

在拜登宣布退选数小时后，田纳西州民主党主席芮姆斯（Hendrell Remus）说：「希望不会看到想趁机出名的民主党人企图哗众取宠，出马参选。」

「我觉得现在是支持提名贺锦丽的时候了。」（译者：曾依璇/核稿：陈政一）