时隔15年　南韩首度停止对北韩广播「自由之声」

此内容发布于
2 分钟

（法新社首尔1日电） 南韩国防部今天表示，已停止对北韩播放心战广播节目「自由之声」（Voice of Freedom），作为缓和两韩紧张关系的最新举措。

南韩国防部发言人李庆浩（Lee Kyung-ho，音译）对记者说：「国防部已经中止『自由之声』广播，作为缓解南北韩军事紧张的部分措施。」自由之声是南韩国防部制作的官方政府宣传节目。

南韩总统李在明掌权后对北韩采取怀柔政策，矢言修复两韩关系，尽速重启对话与合作。

南韩过去一直透过这个心战广播节目，向北韩播送南韩流行音乐（K-POP）与新闻，去年也曾藉此播报北韩向俄罗斯派遣军队支援乌克兰战争的消息。

韩联社指出，这是南韩15年来首次停止对北韩播放自由之声。2010年，南韩以海军巡逻舰「天安舰」（Cheonan）爆炸沉没事件为由，重启对北韩播放这个心战广播节目。

自6月上任以来，李在明已指示军方停止在沿两韩边境地区播放反北韩广播，并呼吁运动人士别向北韩空飘气球，以降低紧张情势。

此外，南韩国家情报院（National Intelligence Service, NIS）7月也全面停播已持续数十年的反北韩政权广播节目。（编译：刘文瑜）

