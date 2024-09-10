星战黑武士配音 美影星詹姆斯厄尔琼斯辞世

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（法新社华盛顿9日电） 经纪人今天表示，多才多艺的美国老牌演员詹姆斯厄尔琼斯（James Earl Jones）与世长辞，享耆寿93岁。

琼斯曾为「星际大战」（Star Wars）反派角色「黑武士」达斯维德（Darth Vader）配音，低沉的嗓音成为经典。美国有线电视新闻网（CNN）多年来告诉听众的一句简单招牌台词「这里是CNN」（This is CNN），也是出自于他口。

从早期在舞台剧演出莎士比亚和剧作家奥古斯特威尔森（August Wilson）作品，到后来为星战黑武士以及迪士尼动画「狮子王」（The Lion King）木法沙（Mufasa）等角色配音，琼斯无论演绎凡夫俗子还是超自然能力者都能驾轻就熟，因而赢得粉丝的心。

他坐拥3座东尼奖，包括终身成就奖，以及2座艾美奖和1座葛莱美奖，并在2012年举行的奥斯卡颁奖典礼获颁终身成就奖。他于1971年成为继薛尼鲍迪（Sidney Poitier）后第2位入围奥斯卡最佳男主角奖的非裔人士。

所有这些荣誉来之不易，琼斯必须克服幼时的口吃，他当时几乎说不出话来。他后来在英文老师鼓励下朗诵自己的诗，帮助他控制自己的声音。

琼斯曾于2010年告诉「每日邮报」（Daily Mail）：「口吃很痛苦。在主日学校，我会试着读课文，而我身后的小朋友都笑倒在地上。」

琼斯1931年1月17日出生于密西西比州，当时还在种族隔离时期。他5岁时随家人搬到密西根州，由外公外婆抚养长大。

他起初就读医科，后来主修转向戏剧，毕业于密西根大学（University of Michigan），不过他一开始并未考虑从事演艺事业，而是当军人，「直到快要当完兵时，我才产生了当演员的想法」。

琼斯大学毕业后在美国陆军服役，后来搬到纽约碰运气，白天演戏晚上当警卫赚钱维持生计，慢慢从百老汇舞台走向大银幕。

他人生第一个大奖是1969年凭藉舞台剧「拳王奋斗史」（The Great White Hope）获得东尼奖最佳男主角奖，后来演出同名改编电影，获得个人唯一的奥斯卡提名以及金球奖。

不过最终琼斯最着名的角色是他从未在银幕露脸的黑武士。他并没有亲自扮演这个角色，而是由英国演员大卫普罗斯（David Prowse）穿着黑斗篷、戴着头盔演出，琼斯则负责以声音来散播邪恶势力，让观众不寒而栗。